70 giorni per rendersi presentabili

Il tempo c'è, ma bisogna sbrigarsi. Il sorteggio di Champions ha consegnato al Napoli un avversario più che proibitivo, il Barcellona di Valverde. Certo, a volte la sorte sembra accanirsi soprattutto quando le difficoltà sono già consistenti: gli azzurri al momento vivono uno dei momenti più complicati dell'era De Laurentiis, ed è chiaro che l'urna di Nyon non è stata benevola nei confronti della compagine partenopea, chiamata a misurarsi contro una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria finale. Un confronto sulla carta probabilmente chiuso anche alla migliore versione del Napoli.



IL TEMPO SCORRE - Il 25 febbraio è la data da cerchiare in rosso sul calendario: il Napoli ospiterà i catalani per l'andata degli ottavi, e la speranza principale è che la squadra di Gattuso possa almeno arrivare all'impegno europeo con un altro trend rispetto a quello attuale. Gli azzurri visti nelle ultime settimane sono, ovviamente, lontani anni luce dal livello del Barça di Valverde, dove il culto del bel gioco resta un "must" imprescindibile. Al Napoli basterebbe, in verità, avere già un'identità di gioco chiara. Ed è quello che proverà a costruire Gattuso, anche in vista della sfida contro i blaugrana. Il tempo c'è. Non per sovvertire il pronostico, ma almeno per rendersi presentabili ed onorare la vetrina europea e la prima volta di Messi nel tempio di Diego.