ADL pronto a intervenire: ecco cosa farà se il Napoli non batte il Bodo
Ore di riflessione in casa Napoli, con la società azzurra che potrebbe adottare provvedimenti drastici qualora non dovesse arrivare una vittoria nella sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt. Dopo aver rinunciato all'ipotesi del ritiro alla vigilia dell'impegno europeo, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a riconsiderare questa soluzione in caso di un nuovo risultato negativo.
Napoli, senza vittoria col Bodo possibile ritiro da giovedì
A riferirlo è Il Mattino, che nell'edizione odierna si sofferma sulle possibili decisioni del presidente azzurro. Il successo contro i norvegesi potrebbe dunque diventare determinante non soltanto per il cammino europeo, ma anche per evitare un provvedimento punitivo nei confronti della squadra. Il quotidiano scrive: "Intanto, non dovesse arrivare la vittoria con il Bodo, De Laurentiis è orientato a mandare la squadra in ritiro punitivo. Almeno da giovedì".
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