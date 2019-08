ADL: "Quest'anno e il prossimo abbiamo più chances di vincere qualcosa di importante in Italia e in Europa"

Il portale Fuera de Juego ha pubblicato il podcast con alcuni passaggi dell’intervista di Aurelio De Laurentiis rilasciata ad Espn: “Ogni anno proviamo a migliorare la squadra. in alcuni anni ci riusciamo, il altri meno. Credo che il Napoli quest'anno e il prossimo avrà più chances di poter vincere qualcosa di importante sia in Italia che e in Europa. Ogni anno ci vengono chiesti venti nuovi giocatori che è una cosa irreale perché non stiamo giocando a un videogame”, le nuove dichiarazioni emerse del patron azzurro.

Di seguito i link delle dichiarazioni, uscite nei giorni scorsi, dell'intervista del patron azzurro a Espn.

"Lozano piace perchè giovane, James ha la garanzia di Ancelotti. Con lui e Giuntoli idee diverse"

Prezzi mercato colpa delle inglesi! Koulibaly costa 150mln, ma se Maguire vale 93 allora dovrei venderlo a 250?"