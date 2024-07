Rileggi live Ag. Di Lorenzo: “Rimasto per Conte! Aumento? Mai parlato di soldi! Con la Juve nessun accordo. Ero duro per capire intenzioni ADL”

vedi letture

Il caso Giovanni Di Lorenzo è stato archiviato, il capitano resterà al Napoli. Ma qualche chiarimento dovrà arrivare ancora. L'occasione giusta potrebbe essere oggi, quand'è stata fissata una conferenza stampa da parte del suo procuratore Mario Giuffredi.

Alle 16.30 l'agente parlerà alla stampa al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli. Si parlerà, ovviamente, anche dei suoi altri assistiti azzurri (Gaetano, Mario Rui e Folorunsho). TuttoNapoli.net segue l'evento in diretta.

16.25 - La sala va riempiendosi. Si attende l'arrivo di Mario Giuffredi.

16.38 - Sta per cominciare al conferenza stampa.

16.39 - Comincia la conferenza stampa: "Volevo ringraziare tutti i presenti per aver accettato l'invito. Da circa una settimana Giovanni Di Lorenzo, d'accordo col club, ha comunicato tramite una sua lettera la volontà di rimanere al Napoli e continuare il suo percorso di vita e professionale con il club. E il suo percorso di vita privata con la città. Da parte mia, in qualità di agente del calciatore, mi sembra doveroso fare un po' chiarezza su quanto accaduto, su tutto quello che si è detto, ma soprattutto vogliamo fare questa chiarezza per due semplici motivi: il primo è perché ci teniamo, io e il calciatore, che il tifoso del Napoli debba sapere con chiarezza quella che è stata la situazione reale. Non bisogna avere retropensieri negativi sulla persona Di Lorenzo. Il tifoso purtroppo legge quello che scrivono i giornali, quello che dicono le tv, quindi tante volte non sa la verità di ciò che realmente accade. Uno dei motivi per cui ho deciso di fare quest'incontro con la strada è la chiarezza per i tifosi.

Poi c'è un altro motivo. Giovanni è il capitano del Napoli, il capitano del Napoli non sarà mai uguale ai capitani delle squadre del resto del mondo. La fascia di capitano del Napoli è stata indossata dal più grande calciatore di tutti i tempi (Maradona, ndr), vogliamo che tutti abbiano un'idea chiara sulla persona di Giovanni Di Lorenzo e che non sia annebbiata da ciò che si è detto negli ultimi mesi. Vogliamo solo affrontare il cammino del campionato e vogliamo farlo in serenità, senza più tornare su questa vicenda.

Voi sapere quant'è stato difficile il campionato appena finito. Dopo la vittoria dello Scudetto Giovanni si è trovato con dei cambi radicali. C'è stato un cambio d'allenatore, c'è stato un cambio dirigenziale perché è andato via Giuntoli dopo tanti anni ed è arrivato Meluso. E c'è stato un cambio nel modus operandi, col presidente De Laurentiis molto più vivo nella vita della società. Nessuno si aspettava di fare un campionato da decimo posto. Pensate che annata difficile è stata per i calciatori. Da parte di Di Lorenzo, come da parte di tutti i compagni di squadra, sono stati vissuti momenti difficilissimi, ma tutti loro pensavano che a un certo punto sarebbero riusciti a rimettere la squadra in corsa. Invece passava il tempo e le cose peggioravano. Questo a cosa portava? Alla frustrazione nei confronti del ragazzo, portava alla delusione. Si sentiva inerme perché non riusciva a risolvere i problemi. Passando il tempo la situazione è andata sempre peggiorando. E' un ragazzo che ha passato un'annata difficile, che mai pensava di vivere.

In più, oltre all'aspetto tecnico, Giovanni ha dovuto affrontare tanti altri problemi e si è sostituito un po' ai dirigenti. Oltre a fare il calciatore si è dovuto prendere parte di tantissimi problemi, non di natura calcistica, ma anche quei problemi tra la società e la squadra. Quando un giocatore è solo e deve affrontare col presidente tutti i problemi, si arriva alla disperazione e alla frustrazione, non si ha più la forza di reagire. Tutte queste problematiche si sono portate fino alla fine del campionato. Più passavano le domeniche, più diventava pesante la situazione. Nonostante sia arrivato devastato, Giovanni - e lo dico perché ci parlo tutti i giorni, specie alla fine del campionato, come fatto con tutti i giocatori - mi ha sempre detto che se fosse arrivato Antonio Conte sarebbe rimasto, era l'unico allenatore che poteva farlo rimanere. Ma non perché voleva mollare la barca e il club in una situazione difficile, ma perché aveva paura che un altro tipo di allenatore poteva lasciari nella stessa situazione. Conte era l'unico allenatore che gli dava garanzie sotto tutti i punti di vista, anche quello personale perché non avrebbe affrontato da solo tutti i problemi com'è accaduto l'anno scorso. Nelle mie conversazioni con Manna ho sempre detto che Di Lorenzo sarebbe rimasto solo con l'arrivo di Conte.

Poi ci sono state due-tre situazioni che hanno portato a un determinato seguito. La prima, durante Fiorentina-Napoli: Di Lorenzo è in trasferta, non va a giocare la partita, resta in camera perché non stava benissimo; a fine partita, quando la squadra va a prendere il treno, il pullman passa a prendere Di Lorenzo in albergo, provano a chiamare il ragazzo e non risponde al telefono. I dottori entrano nella stanza e trovano il ragazzo collassato. E' stato un episodio dovuto al tanto stress. Il giorno dopo, invece, si ritrova scritto sui giornali che Di Lorenzo ha finto di star male perché aveva un accordo con la Juventus e non voleva andare alla partita. Non poteva esserci cosa più ingenerosa di questa. Di quella situazione c'è rimasto male perché, nonostante il club sapesse dell'accaduto, nessuno della società abbia fatto una smentita a quelle voci infondate.

Poi è arrivato il momento di Napoli-Lecce. Non ricordo un capitano che venga sostituito a tre minuti dalla fine in una squadra già contestata per un'annata bruttissima, prendendosi i fischi di 50 mila persone. Prendersi i fischi individualmente ha un dolore totalmente diverso dai fischi che ti prendi col resto della squadra. E' stato un altro episodio angosciante per il ragazzo. Sono convinto che l'episodio di Napoli-Lecce non sia dovuto alla strategia del presidente De Laurentiis, ma è dovuto a un allenatore che ha fatto una roba neanche nella fantasia più assoluta si può pensare di fare. Una sciagura del signor Calzona. Il presidente non c'entra niente. Ma anche in quell'occasione il ragazzo si sarebbe aspettato che qualcuno spendesse due parole e suo fare.

Poi, nonostante ci siano state tutte queste cose che l'avevano angosciato, il ragazzo aveva sempre detto che sarebbe rimasto con Conte. All'epoca però non c'era la certezza. che sarebbe arrivato Conte, il Napoli stava parlando anche con Gasperini e Italiano.

Poi c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Manna è un mio caro amico, una persona che stimo tantissimo, un ragazzo che sarà al livello di Giuntoli per la grande lungimiranza che ha. Mi dispiace che nei mesi iniziali io sia stato poco collaborativo con lui, mi ha dovuto un po' sopportare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando Manna, nel corso dei colloqui individuali fatti con tutti i giocaotri, dice a Di Lorenzo che se fosse arrivata un'offerta l'avrebbe presa in considerazione. Ovviamente Manna trasferisce il pensiero del presidente De Laurentiis, che aveva già espresso nella conferenza stampa precedente. Ma quando De Laurentiis lo disse in conferenza a noi non toccarono perché sapevamo che erano generiche, sono cose che si dicono. Quando invece arriva il d.s., ti parla direttamente e ti dice questa cosa, è chiaro che tale cosa ha un impatto diverso sul giocatore.

Manna fin dai primi giorni mi aveva detto però che Di Lorenzo era insostituibile e incedibile, facendomi capire che quello di prima era un pensiero del presidente. Da quel momento però Giovanni ha cominciato a pensare di andar via. Il giorno dopo o la sera stessa mi ha espresso la volontà di cambiare aria. Mettetevi nei panni del ragazzo, che fa 99 cose buone e ne sbaglia una, ma si vede trattato in questo modo, moralmente si sente malissimo. Prima di questo campionato Di Lorenzo ha fatto circa 200 partite col Napoli, senza sbagliarne nessuna. Poi sentirsi messo in discussione per l'ultima stagione pure ha fatto male. In più c'è stata una parola detta durante la conferenza di Conte dal presidente, che disse che si era sentito abbandonato a se stesso. E quella è stata la cosa che ha fatto più male.

Qui entro in scena io. Faccio l'agente, devo tutelare l'interesse dei miei giocatori. Non devo piacere ai tifosi o ai giornalisti. Io ho la fortuna di avere la fiducia dei miei giocatori e non posso mai tradirla. Devo fare sempre e solamente gli interessi dei miei calciatori. Questo lo dico in generale per tutti i miei calciatori, ma soprattutto per Di Lorenzo perché rappresenta una parte importante della mia vita professionale. Uno che viene dal niente come me si trova ad avere il capitano del Napoli e il terzino della Nazionale, è un pezzo importante della mia carriera. Io cerco di tutelare e difendere i miei giocatori, faccio da parafulmine e lo faccio senza nessun problema perché è uno degli aspetti del mio lavoro. Poi vado avanti con le mie strategie. Io non sono un pazzo che si alza la mattina e non sa cosa fa. Quando faccio delle cose è perché le ho calcolate, ho le mie strategie. A volte queste strategie possono sembrare incoerenti, azzardate, anche da pazzo scatenato. Ma sono le mie strategie, so dove voglio arrivare e come ci voglio arrivare. Non faccio capire niente a nessuno. Chi fa il mio lavoro deve essere anche un po' bugiardo, non può dire sempre la verità.

Allora faccio una prima intervista in cui dico che Di Lorenzo vuole andare via, che il ciclo è finito, me la prendo anche con Calzona. Dopo tre giorni ne faccio un'altra, ancora più dura, rivendicando sempre gli stessi argomenti. L'ho fatta in modo duro non perché volevo sfidare qualcuno, né il club né i giornalisti né i tifosi. Lo faccio perché voglio scaturire due cose. Avendo avuto un impatto mediatico così forte, da parte del club mi aspetto due cose: o che si stanchi e mi dica che davvero deve andar via, e a quel punto mi sarei tolto il pensiero. Sono stato mediaticamente pesante per scaturire questa reazione. Oppure la seconda reazione è che il club lo tenesse. Ma tenerlo vuol dire che non fosse una situazione forzata, ma davvero voluta. Questi sono stati i due punti che volevo toccare. Nel frattempo Conte ancora non c'è, quindi non c'è ancora l'allenatore e io vado dritto per la mia strada, cercando ancora di scaturire queste cose. Ogni volta che parlo con Manna infatti dico sempre che Di Lorenzo voleva andar via, non parlavo più col presidente che non sentivo dal match col Barcellona.

Poi è arrivato Conte, ma questo non vuol dire che siamo rimasti per via di Conte. Anche col suo arrivo ho continuato a essere pesante, in modo da essere messo alla porta o essere tenuto con gran convinzione. A quel punto entra in scena il mister, Manna mi combina un incontro con lui, che non avevo ancora avuto il piacere di conoscere. Conte è un campione come allenatore e anche come uomo. E' stato lì a sopportarmi. Ho continuato a dire per un'ora che non volevamo sapere niente, che volevamo andare via. Il mister mi ha ascoltato per un'ora. A differenza di ciò che dicono le persone, cioè che Conte ha detto a Di Lorenzo che sarebbe rimasto punto e basta, il mister non si è mai posto così. E se l'avesse fatto chi mi conosce sa che io non l'avrei mai accettato e sarei andato in guerra fino alla morte. Il mister invece si è posto come un campione, ha capito tutti i nostri pensieri, tutto ciò che era successo. Ci ha dato ragione su determinati aspetti che abbiamo toccato. Non c'è stato quindi un allenatore che ha detto che sarebbe rimasto punto e basta, c'è stato un allenatore che si è affiancato a me e a Di Lorenzo e che ha fatto di tutto per rimettere tutto a posto. Si è messo per un momento nei panni di un giocatore che in un anno ne ha passate di cotte e di crude, si è affiancato a noi e ha dimostrato coi fatti di volerlo tenere. Affiancandosi a noi ci ha dunque aiutato a capire se era il caso di rimanere veramente. Ci tengo a sottolinearlo perché questa cosa che si è detta su Conte non mi piace. Non ha detto 'Resta punto e basta', ha risolto i problemi con noi. Io ho tirato un po' la corda anche col mister, per capire se voleva tenerlo con convinzione. Ho parlato tanto con lui, ho avuto due incontri, ci sono andato a cena, ci siamo scambiati tantissimi messaggi. E alla fine sono arrivato alla conclusione che questo era un allenatore che voleva a tutti i costi Di Lorenzo. Allora mi sono tranquillizzato e ho potuto tranquillizzare Giovanni.

Oggi tutti dite che Di Lorenzo aveva fatto tutto alla Juve. Invece io mi ricordo un solo uomo della Juventus che mi chiamava per Di Lorenzo: proprio Manna, quando era alla Juventus, prima che arrivasse Giuntoli. Appurato dunque che sia l'allenatore che il direttore volevano tenere Giovanni, c'era un ultimo ostacolo: capire la volontà della proprietà. I direttori e gli allenatori possono andar via, il presidente De Laurentiis resta. Allora volevo avere l'ultima certezza. Vado a un appuntamento con lui alla Filmauro, lo rivedo dopo tantissimi mesi. Da Barcellona-Napoli non l'avevo mai più visto e sentito perché anch'io, come i tifosi e i giocatori, provano una frustrazione nel vedere il Napoli che non ho mai più visto una partita da quella lì di Champions, ero anch'io molto giù di morale e mi sono allontanato dal Napoli perché anch'io ne sono tifoso.

De Laurentiis nell'incontro alla Filmauro è stato carino e gentile come sempre, ha ammesso alcune mancanze avute dal club nei confronti di Giovanni. Anche il presidente a volte ha detto che non hanno fatto piacere, ma rendiamoci conto che si tratta di un presidente che prende in mano la situazione dopo Giuntoli e Spalletti, ci mette tutti i soldi che ci deve mettere e si ritrova quei risultati. Era anche lui dunque frustrato e incavolato. Anche lui era estremamente deluso. Sono sicuro che io al suo posto ne avrei dette di peggio. La delusione dell'anno scorso non è facile da contenere, quindi anche lui va giustificato se ha avuto qualche mancanza nei confronti di Giovanni. In quelle quattro ore lui mi ha rivendicato queste cose, ciononostante io dicevo che volevamo andare via da Napoli. Ma lo dicevo perché mi mancava l'ultimo gradino per capire se veramente la voglia di tenere Giovanni era tanta da parte del presidente. All'incontro avuto c'era anche l'amministratore delegato Chiavelli, il vice-direttore Sinicropri, persone su cui non ho mai avuto dubbi, volevano Di Lorenzo. I dubbi erano legati solo al presidente. Sono andato via da quell'incontro dicendo che non volevamo rimanere.

Quando vado via, poi, il presidente mi chiama e mi dice se potevamo incontrarci anche il giorno dopo a Napoli. Allora ho capito che anche lui non mollava la presa. Dopo quattro ore di confronto, voleva ancora parlarmi. Ha avuto la pazienza di chiamarmi, di convocarmi al Britannique e siamo stati altre ore a parlare. Dopo quest'ultimo incontro ho avuto la certezza che il presidente voleva tenere Giovanni a Napoli. A quel punto io dovevo anche fare attenzione a far rimanere sereno il giocatore, che stava giocando l'Europeo. Comunque ho parlato con lui, gli ho spiegato tutto questo percorso di chiacchierate, telefonate, stuzzicate verso l'allenatore e verso il presidente. Gli ho spiegato che alla fine di questa mia strategia c'era la certezza che al Napoli lo volessero tutti, che poteva rimanere tranquillo e sereno lì.

Poi a decidere devono essere sempre i calciatori. Questa scelta era importante per Di Lorenzo, allora gli ho detto che la risposta poteva darmela a fine Europeo. Abbiamo così avuto un momento di stand-by, il mio lavoro era concluso, non dovevo parlare più con nessuno e dovevo solo dare serenità a Giovanni durante l'Europeo per maturare la sua scelta. Quand'è finito l'Europeo ed è rientrato in Italia, l'ho chiamato e gli ho chiesto cosa avesse deciso. Lui mi rispose che aveva deciso di rimanere al Napoli perché non poteva lasciare un ricordo così brutto, quello dell'annata precedente. Quando lui mi ha detto queste cose, io gli ho risposto che secondo me doveva andare via. E l'ho fatto per testare anche la sua convinzione di restare. Per due giorni gli ho continuato a dire 'Devi andare via'. E lui in modo sempre deciso mi ha detto 'Mario, resto a Napoli, punto e basta'. Questa cosa mi ha lasciato sereno perché sapevo che voleva continuare con serenità questo percorso al Napoli. Così ho comunicato al club la volontà di rimanere. Di Lorenzo nel frattempo ha avuto dei colloqui con Conte, Manna e 2-3 anche col presidente al telefono. Si è chiuso così il cerchio.

Voglio chiarire una cosa importante sulla Juventus perché ne ho sentite di cotte e di crude. Io non chiamo un club e propongo Di Lorenzo. Quando faccio quelle interviste le faccio anche per far capire agli altri club che Di Lorenzo è sul mercato. Io non mi sono mai seduto con la Juventus, non ho mai avuto nessun accordo con la Juventus. La Juventus, come l'Inter e l'Atletico Madrid, mi ha detto che si sarebbero sedute a parlarne con piacere. Non c'è mai stato nessun accordo, anche perché altrimenti poi avrei fatto una brutta figura. Né con la Juventus né con altri club mi sono seduto. Giuntoli è stata una persona correttissima. E' un direttore furbo, scaltro, intelligente. Ma non è andato mai oltre alla frase che mi hanno detto anche tutti gli altri: 'Se il Napoli lo lascia partire io ci sono'. Mi dispiace che si sia creato un polverone su questa cosa della Juventus. Ci tengo a sottolinearlo. Vi posso garantire che Manna ha fatto diverse telefonate a Di Lorenzo, in cui ha ammesso l'errore commesso da lui in quei primi giorni di colloqui individuali. Non ho più nulla da aggiungere".

Quante bugie ha detto in questa conferenza stampa? "No, io le bugie le dico solo in sede di trattativa. Oggi ho espresso la chiarezza più assoluta. Bugie in questa circostanza non ce ne sono. Avrete modo di intervistare De Laurentiis, Manna, Conte, Sinicropi. E tutti loro possono smentirmi e dire se ho detto bugie. Sono sereno, ho detto la verità".

Avete posto delle condizioni? Deve chiarire qualcosa coi giocatori? "Giovanni vuole fare il giocatore, non il dirigente come ha fatto lo scorso anno. Vuole fare il calciatore e il capitano. Con i compagni invece non ha posto nessuna condizione, è voluto bene anche dalle pietre, non deve chiarire niente con nessuno".

Sulla questione economica. "Il problema Di Lorenzo non è mai stato economico. Il presidente De Laurentiis ha sempre dimostrato di volergli bene, anche dal punto di vista economico, e l'ha rispettato dal punto di vista economico per quello che valeva".

Come si ricostruisce il rapporto con i tifosi? "Finora Di Lorenzo non poteva parlare, non è che non voleva parlare. Per parlare del club devi essere autorizzato dal club. A Castel di Sangro Di Lorenzo farà la sua conferenza stampa, esprimerà i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue sensazioni e i tifosi capiranno. E poi c'è un solo modo per ricostruire il rapporto coi tifosi: fare grandi prestazioni e vincere. Pensate che se non fosse successo tutto questo non sarebbe stato contestato ugualmente se avesse giocato male all'inizio del prossimo campionato? Il rapporto coi tifosi si rimetterà a posto perché sono convinto che tutto verrà chiarito con la conferenza stampa e con le prestazioni durante le partite".

Il 24 aprile dicesti che nessuo dei tuoi assistiti sarebbe andato via. "La gente pensa che quando io parlo o sono uno scemo o parlo tanto per parlare perché sono un chiacchierone, invece io so quando e come devo dire le cose. Il 24 aprile dissi quella cosa e alla fine così sarà. Chi può andare via è Mario Rui perché dopo 7 anni sente la voglia di avvicinarsi a casa sua, ma accadrà solo se ci sarà l'occasione e anche il club lo aiuterà. Dopo 7 anni uno sente la necessità di avvicinarsi alla famiglia. Politano rimarrà, Di Lorenzo rimarrà, Folorunsho rimarrà, Gaetano invece sarà una scelta del mister: se Conte non lo riterrà idoneo noi prenderemo un'altra strada. Mi dispiace che la gente parli prima di vedere la fine del film".

Criscitiello ha parlato di aumento per rimanere al Napoli. Conferma o smentisce? "Criscitiello ha lavorato molto su Di Lorenzo, tutte le sere in trasmissione si parlava di Di Lorenzo. Non posso stare a pensare tutto quello che dice un giornalista. Se Di Lorenzo ha voluto un aumento non dovete chiederlo a me. Io posso dire che assolutamente non è vero. Il presidente ha sempre rispettato Di Lorenzo, l'ho detto prima. Il presidente vi dirà se è stato un fattore economico o no. Se io ne avessi fatto una questione economica non dovevo dar conto a nessuno, credo che tutti debbano avere rispetto. Personalmente vi dico di chiederlo al presidente se è stato un aspetto economico no. Il presidente ha sempre riconosciuto il valore del ragazzo. Col presidente non abbiamo mai parlato di soldi. Non abbiamo fatto nessuna richiesta economica, ci premeva chiarire mille altri aspetti che hanno portato Di Lorenzo a una situazione di negatività. Non abbiamo mai affrontato il discorso economico per Di Lorenzo, al massimo per gli altri calciatori".

C'è stata qualche tentazione tra i nomi dei club fatti prima? I compagni si sono spesi per la permanenza? "La prima squadra che mi ha chiamato è stata l'Inter. Avete aizzato sul discorso Juve, ma c'è stata prima l'Inter che ha Dumfries con un solo anno di contratto e ha chiesto informazioni. Giovanni non s'è mai sentito abbandonato dai compagni. Il gruppo si è scomposto un po', è normale in una situazione come quella dell'anno scorso, succede in modo naturale perché tutti i calciatori sono presi dalla disperazione e non riescono più a essere compatti. In ogni spogliatoio qualche discussione può esserci sempre, ma nessuno si è comportato male con Di Lorenzo".

Sui rapporti con la dirigenza. "Manna è una persona a cui voglio bene e gli chiedo scusa perchè ha passato due mesi non facili con me, non so come abbia fatto a sopportarmi: è stato il numero uno a gestirmi. Con De Laurentiis dico che mi ha sempre reputato uno di famiglia, me l'ha sempre detto. Poi mi ha anche detto che non capisco niente quando si tappa la vena e sono una testa di cazzo, ma i miei rapporti sono buoni. Mi ha detto stamattina che faccio promesse da marinaio, perchè non sono andato a trovarlo a Dimaro. Mi ritiene una persona di famiglia: un altro presidente, per come mi sono comportato, mi avrebbe potuto attaccare mediaticamente, invece non ha mai detto una parola fuori posto. Anzi alla conferenza di Conte ha detto che gli agenti fanno il proprio lavoro. A litigare possiamo sempre litigare, quando si parla di lavoro, ma lui mi riconosce serietà e sa quanto bene voglio al Napoli. In alcune trattative ho preso commissioni minori, e noi non dimentichiamo cosa ci ha dato De Laurentiis: se i calciatori non fossero arrivati al Napoli, non sarebbero magari diventati importanti ed io pure. Dobbiamo solo ringraziare, ma non vuol dire che non continueremo a discutere, ognuno deve tirare acqua al proprio mulino"

Di Lorenzo vuole essere il capitano del Napoli? "L'ho forzato in tutti i modi per non farlo rimanere al Napoli, volevo capire quanto lui volesse rimanere, se dopo due-tre settimane tornava sui suoi passi dopo una decisione presa non convintamente. Era al 100% convinto di voler rimanere al Napoli".

Cosa dici ai tifosi incazzati con me? "Sono contento se lo sono, mi dispiacerebbe se fossero incazzati con Di Lorenzo. Io faccio il mio lavoro e mi prendo il bello ed il brutto, i tifosi hanno sempre ragione ma devono comprendere che io faccio il mio lavoro come lo so fare, anche sapendo che possono giudicarmi male. Ma se non volevo andasse così, avrei fatto altro. Torneranno a volermi bene se Di Lorenzo, Folorunsho e gli altri faranno belle prestazioni".

Folorunsho rinnova? "Abbiamo trovato un accordo, quando arriverà in ritiro firmerà i contratti ed il Napoli annuncerà il rinnovo".

Di Lorenzo è felice? "Di Lorenzo ed io siamo felici, convinti e sereni di aver fatto la scelta giusta".

Perché la conferenza stampa è slittata? "La conferenza stampa era slittata perchè volevo annunciare il rinnovo di Folorunsho, volevo dare anche quest'altro annuncio come ho fatto prima. In quel momento dissi che era in corso una trattativa perchè non era del tutto definito e non potevo dire molto altro. Io non ho studiato, ma ho la laurea in marciapiedologia".

Sulla stagione: "Vedo un Napoli agguerrito che cura i particolari, ADL, Chiavelli, Manna, il vice-direttore Sinicropi. Quando lo fai con attenzione, puoi aspettarti solo una grande annata. Non mi aspetto lo Scudetto, ma un anno tra le prime 4, poi l'appetito vien mangiando".

Quanto inciderà Di Lorenzo? "Non pensate che non sappia che campionato ha fatto, ora ha il dente avvelenato e sono convinto che inciderà 11 e farà il campionato più bello della sua carriera".