Prima pagina Il Mattino: "I 4 regali per Conte"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: "I 4 regali per Conte. Gli obiettivi di mercato: Nunez, Ndoye, Beukema e Lang". In primo piano spazio al vertice Nato e all'accordo sulle spese per le armi: "Nato, intesa sulle spese militari". Di seguito la prima pagina integrale.