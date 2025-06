Sancho, primo approccio della Juve: previsti contatti con l’entourage

La Juventus ha avuto nella giornata di ieri, 25 giugno, un primo contatto ufficiale con il Manchester United per Jadon Sancho, esterno d'attacco accostato anche al Napoli. Il club bianconero ha avviato i dialoghi con i Red Devils per valutare la fattibilità dell’operazione. Nelle prossime ore, la Juve parlerà anche con l’entourage del giocatore per approfondire la sua disponibilità al trasferimento e le richieste economiche.

L’interesse del club bianconero è concreto, ma servirà l’ok del giocatore per dare il via alla trattativa con il Manchester United. Il classe 2000 è in uscita dopo essere rientrato dal prestito di quest'anno al Chelsea. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.