Ultim'ora Lang, incontro Napoli-Psv! Romano: "Ballano 5mln, si tratta per chiudere"

vedi letture

Noa Lang-Napoli, avanti tutta. Ma ballano ancora cinque milioni di differenza. Aggiornamenti con Fabrizio Romano su X: "Oggi il Napoli ha incontrato direttamente il PSV Eindhoven per l'operazione Noa Lang, ma la proposta ufficiale è ancora in fase di discussione. 25 milioni più 5 di bonus sul tavolo. Noa Lang ha già accettato il progetto del Napoli concordando i termini personali con il club azzurro", si legge.

Sul canale Youtube il giornalista ha aggiunto: "Oggi contatto diretto tra Napoli e Psv su Noa Lang. Col giocatore c'è un accordo di massima e un ottimo rapporto con gli agenti. Il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 di bonus non facilissimi. Il Psv ne voleva 30 più bonus. C'è questa distanza da limare, si sta entrando nel vivo. Vedremo per gli altri. Sappiamo di Ndoye e degli altri candidati. Si lavora a fuoco lento anche per Darwin Nunez. Ieri incontro in Inghilterra. Nunez vuole Napoli, ha detto sì nel weekend"