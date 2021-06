Ag. Lykogiannis apre: "Napoli grande club, gli piacerebbe! E' in scadenza e conosco bene Giuntoli"

Theofilus Karasavvidis, agente di Lykogiannis è intervenuto ad Hilghliths su Kiss Kiss Napoli Tv rilasciando alcune dichiarazioni relative al futuro del proprio assistito: “Interesse del Napoli? Non ne so nulla. Se arriverà una offerta la valuteremo ma posso assicurare che la soluzione Napoli piacerebbe molto al ragazzo. Napoli è una grande piazza e un grande club. Può giocare sia esterno a sinistra che centrale. Lykogiannis ha il contratto in scadenza nel 2022 e ci sono molti club su di lui. Conosco Cristiano Giuntoli da tanto tempo, ho un ottimo rapporto con lui. Se ci vediamo a Napoli? Chi lo sa…”