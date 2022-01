Ag. Olivera: “Tanti club su di lui, non solo il Napoli. Non si muoverà a gennaio”

Mathias Olivera è il profilo scelto dal Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Il club azzurro pare abbia bloccato il giocatore per giugno ma sta provando ad anticipare l’arrivo dell’uruguaiano. A fare chiarezza in merito è stato l’agente ed intermediario internazionale Pablo Boselli, procuratore tra gli altri di Olivera. Ai microfoni di Calciomercato.it ha dichiarato: “Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”.