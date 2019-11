Alisson: "Mi voleva il Napoli, ADL venne da me ma c'era rivalità con la Roma! Parata su Milik? Vi racconto"

Alisson, portiere del Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista all'Indepentent svelando - tra le altre cose - di essere stato vicino al Napoli: "C'era un'offerta, il presidente è venuto da me, ma se fossi andato al Napoli dalla Roma, mi sarei messo in una situazione difficile. Tra le due squadre c'è una grande rivalità. Ammiro molto il Napoli, hanno una squadra di vertice ed è sempre difficile giocare contro di loro, specialmente al San Paolo".

Il portiere brasiliano prosegue: "Il Napoli fa parte della storia della mia carriera. A marzo del 2018 la Roma ha disputato una partita in trasferta a Napoli ed è stata fantastica per me, dato che ho fatto undici parate in una grande prestazione difensiva. E poi ad Anfield penso di aver messo il mio nome nella storia del Liverpool in una partita decisiva, con un grande salvataggio, in una situazione da dentro o fuori".

Chiaro il riferimento alla sua parata su Milik che racconta così: "Io ero pronto, mi trovavo nella posizione giusta, stavo aspettando che i difensori liberassero la palla, ma il cross era difficile da respingere e così ho visto la palla arrivare a Milik. Ho provato a chiudergli lo specchio, l'ho costretto a tirare rapidamente. La palla l'ho attaccata subito complicandogli la situazione. Se fossi rimasto fermo, lui avrebbe avuto più spazio e tempo per guardare la porta e scegliere il lato giusto per far gol. Chi ha parlato di parata semplice è un po' geloso. Quando lavori, ciò che impari viene sempre fuori. Devi essere sempre concentrato. La verità è che ho reso facile una situazione difficile. Ho fatto una cosa semplice ma molto importante" ha concluso.