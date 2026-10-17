Allegri a Dazn: "Non sono preoccupato, serve lucidità. Gli episodi ci penalizzano. Su Lucca e Alisson..."

Nel post-partita di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri ha commentato il ko ai microfoni di DAZN.

Che cosa le dice del suo Napoli questa sconfitta?

“Che abbiamo creato molto, ma abbiamo commesso un errore dietro. Purtroppo, dall'inizio della stagione commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Oggi davanti abbiamo creato tanto, soprattutto nel secondo tempo, senza riuscire a fare gol. Bisogna affrontare questo momento con grande lucidità e pensare solamente a lavorare, perché abbiamo tutto il tempo per recuperare in campionato. Ora dobbiamo pensare alla Champions di martedì”.

Il Venezia era molto corto e teneva la linea alta, ma non siete riusciti ad attaccare lo spazio alle spalle della difesa.

“Sì, loro si sono difesi molto bene. Nel primo tempo potevamo allungare un po' di più la linea, ma non l'abbiamo fatto. Comunque abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo è stata sicuramente un'altra partita”.

Nel secondo tempo sono entrati giocatori chiave come De Bruyne e Hojlund, mentre è uscito Lucca. Si aspettava qualcosa in più da questo ragazzo, considerando il suo potenziale e il lavoro che sta facendo con lui fin dal ritiro estivo?

“Credo che Lucca sia un buon giocatore. Non è facile giocare in queste condizioni. La rosa che abbiamo è questa, con giocatori buoni, ottimi, dalle caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi, perché tutti hanno qualità, si mettono a disposizione e lavorano bene. Oggi Lucca ha fatto la sua parte, così come gli altri. Nel secondo tempo loro sono anche un po' calati e noi siamo sicuramente usciti ancora di più”.

Si avverte un po' di preoccupazione. Lei è preoccupato soprattutto per i risultati?

“In questo momento essere preoccupati non serve assolutamente a niente. Bisogna rimanere lucidi, fare meglio quello che stiamo facendo e girare gli episodi dalla nostra parte, perché adesso ci stanno andando contro. Mentre mercoledì ci siamo un po' disuniti, oggi la squadra è rimasta lucida e ha creato occasioni. Purtroppo il calcio è anche questo. Ci sono periodi in cui non riesci a fare gol, ma sta a noi rovesciare questa inerzia, essendo più positivi, perché i valori della squadra ci sono”.

Come sta Alisson Santos?

“Vediamo. Ha avuto un problemino. Mi sono accorto soltanto ora che è successo nel momento del tiro”.

Ha perso anche Neres. Quanto condizionano questi infortuni, numerosi e importanti fin dall'inizio della stagione, le sue scelte di formazione? Come li sta gestendo?

“Neres veniva da otto mesi di inattività. È un giocatore che ha avuto sempre parecchi infortuni, non è che si sia fatto male soltanto quest'anno. Per quanto riguarda Alisson, veniva da un infortunio e aveva lavorato tutta la settimana con la squadra. Purtroppo è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta. Ora dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo e andare avanti con i giocatori che abbiamo. Abbiamo Lang e altri giovani che possono darci una mano e fare bene”.

Ha già avuto modo di sentire il presidente De Laurentiis?

“No, assolutamente, non l'ho sentito. Capisco gli umori, ma in questo momento c'è solamente da lavorare con grande voglia, soprattutto per ribaltare la situazione in campionato e in Champions. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose non vanno bene. Bisogna affrontarli con grande serietà e professionalità, lavorando per riuscire a fare gol nelle occasioni che creiamo. In questo momento la squadra può risentirne anche psicologicamente, ma è proprio adesso che bisogna tirare fuori l'orgoglio, il carattere e la rabbia, affinché già da martedì in Champions si possano vedere le cose in un altro modo”.