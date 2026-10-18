Allegri rischia l'esonero? Gazzetta: crisi profonda, Bodo e Roma già decisive!

Napoli in piena crisi e De Laurentiis insoddisfatto. Bodo/Glimt e Roma diventano fondamentali.

"Il Napoli non c'è più". È durissima l'analisi dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia. La rosea parla apertamente di crisi e descrive così il momento degli azzurri: "Chissà dov'è finito, perso tra confusione tattica, prestazioni individuali di imbarazzante mediocrità, errori decisivi, stolta convinzione che ci sia tempo per recuperare: le partite e la stagione". Una situazione che inevitabilmente coinvolge anche Aurelio De Laurentiis: "È crisi vera, il presidente De Laurentiis non è contento e le sfide di martedì col Bodo e sabato con la Roma saranno fondamentali per il futuro azzurro".

Gazzetta: "Il deficit di personalità è perfino più grave delle carenze tecniche"

Il problema del Napoli, secondo il quotidiano, non sarebbe soltanto di natura tecnica o tattica. A preoccupare è soprattutto l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Massimiliano Allegri al Penzo: "Il deficit di personalità è perfino più grave delle carenze tecniche perché ieri la squadra non ha capito l'importanza del momento sbagliando l'approccio e poi non è riuscita a recuperare nonostante tante occasioni". Adesso il calendario non concede tregua: martedì arriva il Bodo/Glimt al Maradona, poi sabato la sfida contro la Roma, due appuntamenti indicati come fondamentali per il prosieguo della stagione.