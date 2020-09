Altro che l’erede di Allan: Szoboszlai, il precedente Haaland e le ombre su Fabiàn

(di Arturo Minervini) - Dominik Szoboszlai è un 2000, segna e serve assist a raffica ed porta con se un fascino da predestinato che ti colpisce. Perché se sei nato nel nuovo millennio ed hai già certe credenziali, e ogni operatore di mercato strabuzza gli occhi quando si parla di te, qualcosa vorrà pur dire.

Ma al Napoli serve Dominik? Risposta istintiva: sì, sempre. Perché uno che ha questi margini, se puoi, lo devi portare a casa. Risposta riflessiva: sì, ma perchè? Ecco. Su questa seconda inclinazione dell’interrogativo bisognerebbe soffermarsi un attimo. Perché il Napoli sta spingendo per portarsi a casa il gioiello del Salisburgo? Dove si inserisce nel progetto tecnico di Rino Gattuso?

E qui, il discorso va allargato. Perché scopriamo, nei giorni che dovevano essere dedicato alla ricerca dell’erede di Allan, che in casa azzurra forse si sta guardando oltre, dando la caccia ad un profilo che possa raccogliere altra eredità pesantissima, seppur compressa in un’esperienza biennalle.

Szoboslai è centrocampista di corsa, che incide nel gioco in particolare negli ultimi trenta metri. Le cifre dell’ultima stagione non mentono: nelle 40 presenze stagioni è andato in gol 12 volte ed ha fornito la cifra sbalorditiva di 18 assist per i compagni. Insomma, non parliamo di uno che avrebbe molto senso prendere per metterlo a fare il mastino in mediana.

Non serve un’investigazione al livello di Sherlock Holmes per capire che Szoboszlai è un’occasione del momento, ma anche una valutazione molto più ponderata di quanto si possa pensare. Se il Napoli ci va forte adesso è perché non vuole ripetere la vicenda Haaland: tutti lo volevano, ma nessuno escluso il Borussia aveva avuto il coraggio di affondare il colpo, ritrovandosi in casa una forza della natura. E allora Szoboszlai può essere un fiore da cogliere prima che ci si posino le mani di troppi, per prevenire un addio di Fabiàn che potrebbe diventare concreto prima di quanto si pensi.

L'agente frena. "Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato" ha sentenziato l'agente dell'ungherese. Ma il mercato, si sa, cambia in fretta anche le decisioni che sembrano definitive...