Alvino: "Tutti i dettagli sull'incontro positivo ADL-squadra e un retroscena sul post-Salisburgo"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha fatto il punto su quanto accaduto quest'oggi a Castel Volturno con l'incontro tra ADL e la squadra: "Incontro molto molto positivo. Non è stato un confronto con posizioni predefinite. Ognuno ha fatto un passo avanti ed alla base c'è che i giocatori hanno riconosciuto l'errore di non essere andati in ritiro. ADL ha apprezzato la presa di posizione univoca della squadra, ha fatto i complimenti ancora una volta per la prova di Liverpool, è quello il Napoli 'cazzuto' che gli piace, come a tutti i tifosi, ma il club porterà avanti l'azione legale.

I giocatori sanno che il Napoli andrà avanti, ma a loro è stato detto che hanno una grande opportunità, di dimostrare a tutti, a partire dai tifosi, il loro valore e la loro compattezza giocando come sanno fare. La palla passa ai giocatori che dovranno dimostrare sul campo semplicemente il loro valore. ADL aspetterà, valuterà, insieme alla dirigenza, le prestazioni. L'obiettivo è raggiungere almeno il quarto posto, gli ottavi di Champions per giocarsela e magari fare strada in Coppa Italia. Non è da escludere che recuperando posizioni, centrando gli ottavi, il Napoli poi possa cambiare le proprie valutazioni.

Vi aggiungo un particolare: la squadra ha chiesto al presidente perché non sia sceso negli spogliatoi dopo il Salisburgo. Ma quella sera al San Paolo c'era il presidente dell'Uefa Ceferin, ma anche Marchetti, ed il presidente era preso dal top del calcio europeo, a volte anche il fato non agevola certi episodi. De Laurentiis era con loro subito dopo il fischio finale".