Ancelotti in conferenza: "Difficile far meglio, non concretizzata buona prova. Campionato duro. Rigore? Da Firenze le cose sono cambiate..."

Al termine di SPAL-Napoli, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato la gara in conferenza stampa.

17.20 - inizia la conferenza stampa.

Che cosa non ha funzionato oggi? "Ci è mancata l'opportunità di concretizzare una prestazione buona fatta dalla squadra".

Come sta Malcuit? "Ha preso una botta al ginocchio. Lo valuteremo".

Troppi i punti persi per strada? "Il campionato è molto difficile e i risultati di ieri lo hanno dimostrato. A noi mancano i tre punti di Cagliari, non quelli persi oggi. Oggi meglio era difficile farlo, a livello fisico abbiamo fatto una grande partita e create tante opportunità. Io mi ritengo contento, la squadra non ha giocato male.

Elmas fuori ruolo? Ha giocato centro-destra, come Fabian nella parte finale. Non era fuori ruolo. A destra ha fatto solo la fase difensiva, come capita sempre.

Sul rigore? "Ho visto il fallo di mano, però non è rigore solo perché le mani ci sono. La regola dice che è rigore quando si distaccano le mani dal corpo. Qui non è così. Lo accettiamo perché la valutazione è giusta. Da Firenze le cose sono cambiate evidentemente, mi sembra la decisione corretta.