Anguissa a KK: “Vincere una gara alla volta per il traguardo finale. Osimhen? E’ imbattibile. Su Spalletti…”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa: “La sconfitta col Milan è stata un peso e abbiamo reagito a Verona in maniera decisiva. Siccome mancano solo 9 partite dobbiamo dare il massimo per le prossime gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo finale dello scudetto”.

Che partita sarà contro l’Udinese? “L’Udinese è una squadra molto tecnica ma soprattutto atletica. Sarà difficile anche se giochiamo in casa. Dobbiamo stare addosso a tutti i giocatori. Sicuramente ce la giocheremo alla pari”.

Come trovi la Serie A? “E’ un campionato molto interessante, è molto atletico e c’è sempre da giocare. Sono felicissimo di giocare in Italia e ce la metterò tutta”.

Ti piace il lavoro di Spalletti in campo? “E’ un allenatore che ascolta molto i giocatori e questo lo apprezzo molto. Per me il ruolo della comunicazione è importantissimo”.

Un aggettivo per Osimhen? “E’ un grande combattente, audace, forte, sorprendente, imbattibile. Ho tanti aggettivi per Victor”.

Il vento d’Africa per lo scudetto? “Siamo tutti assieme italiani e stranieri, tifosi e città per arrivare a questo grande risultato. Mi piace essere inclusivo con tutte le etnie”.

Come si combatte il razzismo? “Non faccio attenzione a questi episodi di razzismo sulla mia persona, l’unico rimedio a questo problema è trovare una soluzione a livello organizzativo e dirigenziale della Serie A. Chi ha il potere deve fare applicare le regole”.