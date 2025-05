Disordini tra tifosi Napoli e Polizia a Lecce: a forte rischio la trasferta di Parma

Il pomeriggio di Lecce è stato segnato da forti tensioni e anche momenti di violenza prima del fischio d’inizio della sfida tra Lecce e Napoli. Il clima si era già surriscaldato in seguito all’annullamento di circa 700 biglietti acquistati da tifosi partenopei in settori non riservati agli ospiti, decisione presa per motivi di ordine pubblico, coinvolgendo in particolare residenti in Campania.

Poco prima della gara, la situazione è degenerata: i primi scontri si sono verificati tra gruppi di tifosi del Napoli e la polizia, nel tentativo di forzare l’ingresso allo stadio. Alcuni hanno provato a superare i cancelli, altri a scavalcarli. Le forze dell’ordine sono riuscite a contenere l’assalto iniziale, ma successivamente è stato impedito l’accesso anche a chi era in possesso di un regolare biglietto per il settore ospiti.

Da lì, la tensione si è spostata all’interno del tifo partenopeo stesso: scontri tra chi aveva il titolo d’ingresso e chi era rimasto fuori. Calci, schiaffi, persino cinghiate: si è rischiato il peggio, anche se non si registrano feriti.

Ora si guarda con apprensione alla prossima trasferta del Napoli a Parma, considerata ad alto rischio, anche per la delicatezza della sfida in ottica scudetto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.