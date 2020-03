As - Il Napoli si fa avanti per Jovic! C'è il suo placet, il Real Madrid può cederlo

Al Real Madrid trova poco, pochissimo spazio Luka Jovic, pagato 60 milioni la scorsa estate per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte. Nelle ultime partite l'attaccante serbo non è stato neanche convocato da Zinedine Zidane, a beneficio di Mariano Diaz, e per questo una rottura con il club spagnolo la prossima estate è una ipotesi che sta cominciando a prender corpo. In estate le Merengues potrebbero cederlo a prezzo stracciato.

SPUNTA IL NAPOLI? - Secondo l'edizione odierna As, il centravanti piace da tempo al Napoli, che non ha smesso di monitorarlo anche dopo il passaggio alla Casa Blanca. Per questo - si legge - il club azzurro, che in estate potrebbe salutare Milik per acquistare un'altra punta, starebbe ancora pensando di portarlo alle pendici del Vesuvio e avrebbe già ottenuto il suo placet. Il corteggiamento, quindi, c'è. Vedremo se porterà i frutti sperati a De Laurentiis e i suoi uomini mercato. Il Real potrebbe aprire ad una cessione in prestito o con opzione di 'recompra', ma la società partenopea potrebbe provare a convincerlo a cederlo a titolo definitivo.