Basta con la bufala che con Mertens-Osimhen si beccherebbero tre gol a partita

Nelle ultime 10 gare giocate, i numeri sono infami assai quando devono confutare una tesi scricchiolante, la porta del Napoli è stata violata 15 volte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Equilibrio. Si parte sempre da qui. Quando qualcuno vuole convincere qualcun altro di qualcosa che non lo convince mica tanto, e ci sta di mezzo il pallone, allora il primo parla dell’equilibrio. Da mantenere, da preservare, da custodire, come fosse il Sacro Graal che tutti ne parlano ma poi nessuno l’ha mai visto e fondamentalmente non sa nemmeno cos’è.

Il Napoli, questo equilibrio di cui parla Spalletti puntualmente quando gli chiedono perché non possano giocare insieme Mertens e Osimhen, lo ha perso da un bel po’ e Luciano dovrebbe pure essersene accorto. Nelle ultime 10 gare giocate, i numeri sono infami assai quando devono confutare una tesi scricchiolante, la porta del Napoli è stata violata 15 volte tra campionato e doppio confronto col Barcellona. Allo stesso modo, nelle ultime 10 gare, la porta del Napoli un gol lo ha subito sempre. Gli anglofoni direbbero: niente clean sheet. I nostalgici: mai con la porta inviolata. L’effetto è lo stesso: si prende spesso gol, purtroppo, pure se in campo ci sarebbe quell’ingrediente misterioso dell’equilibrio e in panchina una macchina da gol come Mertens.

L’equilibrio è sicuramente un elemento da preservare, ma è un concetto che non può essere legato così strettamente ad un solo calciatore. L’impalpabile Zielinski e l’indolente Fabiàn visti contro la Fiorentina non hanno certo contribuito a mantenere l’equilibrio più di Mertens. La questione è semplice: fare una semplice somma. Cosa ti dà Mertens in fase offensiva e cosa ti toglie in fase difensiva. Considerato lo stato di forma, il pedigree ed il momento di un Napoli che può solo vincendole tutte continuare ad alimentare il sogno scudetto, la risposta al calcola appare scontata. “Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l'equilibrio per un attimo”.