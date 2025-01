Ultim'ora Bomba dall’Olanda: Napoli su Noa Lang del Psv, il giocatore in rottura per partire

Oggi alle 09:28 In primo piano

Il Napoli pronto a fare un'offerta di oltre 25 milioni di euro per Noa Lang del Psv. Questa la notizia rilanciata dal De Telegraaf, prestigioso portale olandese, che parla di un club azzurro interessato all'attaccante. La volontà di Lang sarebbe quella di trasferirsi al Napoli, ma il club olandese tiene duro e vorrebbe trattenerlo. Il club italiano, sottolineano gli olandesi, ha urgente bisogno di un sostituto per Kivicha Kvaratskhelia, partito per il Paris Saint-Germain.

Lang non ci sarà stasera nell'ultima partita del girone di Champions League contro il Liverpool ed era assente anche sabato scorso contro il NAC Breda. Il PSV ha tenuto a precisare che questa assenza non è legata a questioni di mercato ed è causata da un'influenza.