Brescianini, chiusura più vicina! Giocatore entusiasta di andare a Napoli: le cifre dell'accordo

Marco Brescianini si avvicina al Napoli. Sarà lui il rinforzo per il centrocampo. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di mercato, fanno sapere che l'accordo è molto vicino. A fargli posto sarà Gaetano, ad un passo dal Cagliari.

"Il Napoli è pronto a investire circa 10 milioni di euro più qualche bonus. Per chiudere servirebbe prima un’uscita a centrocampo" scrive Moretto. Ecco i tweet dei due esperti di mercato:

🇮🇹 Napoli are prepared to invest €12m package add-ons included on Marco Brescianini to anticipate Atalanta and get the deal done.



Brescianini, keen on the move with talks ongoing.



