CdM - Se parte qualcuno assalto a Lobotka: operazione per l'estate, ma il Celta chiede tanto

Arriverà qualcuno nel corso di questa finestra di mercato? E' la domanda che si fanno tutti in casa Napoli dopo le parole di Carlo Ancelotti, che ha fatto capire di non voler modificare la rosa. Così Cristiano Giuntoli è al lavoro più in prospettiva, per la sessione di giugno, quando verrà fatto un tentativo per Stanislav Lobotka, già cercato in passato e tornato di moda, come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:



"Se dovesse partire Rog che ha comunque altre richieste (Genoa, Shalke 04, Parma, Fiorentina e Cagliari) e anche Diawara (corteggiato da Wolwerhampton e Siviglia), il Napoli potrebbe fiondarsi su Stanislav Lobotka (24 anni) del Celta Vigo. Gli azzurri avevano già sondato il centrocampista slovacco quest’estate per sostituire Hamsik dato per partente in Cina. Poi, non se ne fece più nulla anche per le pretese del club spagnolo che sono alte: 30 milioni. L’operazione si farà probabilmente in estate perché Giuntoli stima molto il calciatore e in caso di cessioni in mediana lo slovacco può tornare utile ad Ancelotti".