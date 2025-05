Cena Scudetto, ADL: “Antonio merita ogni successo, grazie!”. Conte: “ADL un vincente!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la cena-scudetto a Posillipo con tutta la squadra, ha fatto un discorso dedicato ad Antonio Conte: "Devo assolutamente fare un abbraccio sentimentale a questo signore, perché lui ha preso una squadra che era sul baratro e l'abbiamo assieme rafforzata.

Poi è partito, e anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito attraverso tanti incidenti e infortuni a fare di necessità virtù, utilizzando non uno ma quattro-cinque moduli diversi. Ha dimostrato al mondo intero che i moduli non servono a nulla, ma serve soltanto un grande esegeta di quello che è il calcio. Per cui lui ci ha portato fino in fondo facendoci vincere il secondo scudetto in tre anni. Quindi vi chiedo un applauso... Grazie, grazie, grazie!

Oggi il Napoli è una realtà vincente e sempre più credibile. Abbiamo giocato per tanti anni in Europa e c'è stato un solo stop l'anno scorso. Questo ci ha insegnato ad alzare il livello e la testa. Nella vita non bisogna mai avere paura, ma serve testa alta e grande professionalità di fronte a tutto ciò che appare complicato. lo sono particolarmente contento perché non si parla più del Napoli come squadra, ma di Napoli ma come un centro di interesse che cresce sempre di più a dismisura. Fra pochi minuti io dovrò scappare a Roma, perché come sapete domani terminano i quattro giorni di festeggiamenti con un appuntamento di rilevanza Mondiale: la visita al Santo Padre. Io mi auguro che anche Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, perché è un uomo che merita rispetto e merita il successo. Perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità. Grazie Antonio!".

Poi, l'allenatore azzurro Antonio Conte risponde alle parole del presidente: "Quello che voglio dire è innanzitutto grazie ai ragazzi e alla squadra che sono veramente i protagonisti di questa vittoria. Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi seri, professionisti. Siamo stati bravi nel superare le difficoltà e fare qualcosa di straordinario. Se la piazza ha vinto due scudetti significa che il presidente è un vincente, vanno fatti i complimenti a tutti e anche alla piazza di Napoli. La giornata di oggi ci ha fatto emozionare, grazie a nome mio e dei giocatori".