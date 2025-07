Ultim'ora Ndoye-Napoli, si inserisce il Nottingham! Sky: c'è accordo col giocatore

Dopo aver già chiuso cinque acquisti, il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per rinforzare il più possibile la rosa: come ammesso dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa oggi, servono altri innesti in vista dei tanti impegni che attendono gli azzurri nella prossima stagione. Per quanto reguarda il reparto avanzato, più precisamente gli esterni, il Napoli vuole piazzare un altro colpo da aggiungere a Noa Lang, David Neres e Politano, ed il profilo preferito è Dan Ndoye.

Il calciatore svizzero, il cui cartellino è valutato circa 45-50 milioni di euro dal Bologna, ha già un'intesa di massima con il Napoli sul contratto. Gli azzurri sono in trattativa con i rossoblu per cercare di raggiungere una quadra sulle cifre dell'operazione. Intanto però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nell'affare prova a inserirsi un club di Premier League: si tratta del Nottingham Forrest, che ha già strappato l'ok di Ndoye per il trasferimento. Gli inglesi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale al Bologna, ma potrebbero farla arrivare a breve.