Ngonge-Torino, Sky: formula chiesta dal Napoli può favorire l'affare Milinkovic

vedi letture

Prosegue il dialogo serrato tra Torino e Napoli per definire il futuro di Cyril Ngonge, con la trattativa che si concentra sulla formula del trasferimento. Il Napoli vorrebbe cedere l'esterno belga con un prestito con obbligo di riscatto, assicurandosi così un incasso certo nella prossima stagione. Di contro, il Torino preferisce mantenere un diritto di riscatto, lasciandosi maggiore flessibilità in base al rendimento del giocatore. Marco Baroni, attuale tecnico granata e già allenatore di Ngonge ai tempi del Verona, sarebbe favorevole al ritorno dell’attaccante sotto la sua guida, considerandolo un profilo adatto al suo gioco.

L’esito della trattativa per Ngonge potrebbe avere un impatto diretto anche sull’altro affare in corso tra le due società, ovvero quello per Vanja Milinković-Savić, portiere serbo in uscita dal Torino e obiettivo dichiarato del Napoli. L’inserimento dell’obbligo di riscatto per Ngonge potrebbe facilitare un’intesa complessiva che comprenda anche il passaggio a titolo definitivo di Milinković-Savić in azzurro. Il portiere è ritenuto il profilo ideale da Antonio Conte per creare concorrenza ad Alex Meret. Le due dirigenze continueranno a trattare nei prossimi giorni con l’intento di concludere positivamente entrambe le operazioni, in un intreccio di mercato che potrebbe soddisfare le esigenze tecniche di entrambe le squadre. A riferirlo è Sky Sport.