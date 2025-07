ADL: "Di giocatori ne stiamo comprando tanti. Conte il migliore e ce lo teniamo stretto"

vedi letture

Intervistato dall'attrice Serena Autieri, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto giovedì sera dall'anfiteatro degli scavi di Pompei a margine dell'iniziativa di fundraising "Una Notte di Cuore". Si è parlato di cinema ma c'è stato anche un passaggio sul Napoli e sul ritiro: "Di giocatori ne stiamo comprando tanti. Conte è bravissimo, il miglior allenatore che potessimo avere, ce lo teniamo stretto. Noi vi aspettiamo in Trentino. Io il 17 sarò a Giffoni e poi volerò subito in Trentino e vi aspetto tutti quanti lì numerosi".

Il mercato del Napoli è ormai entrato nel vivo come ha confermato il patron azzurro. Dopo Marianucci e De Bruyne, ecco Lang. Beukema è a un passo ed è molto vicino anche Juanlu Sanchez del Siviglia. Poi si penserà all'attaccante con Lucca e Nunez in pole. Il tutto in attesa di definire la cessione di Osimhen al Galatasaray. Ancora oggi le due società si incontreranno per la definizione dell'affare. La novità è che ieri notte la clausola è scaduta. Non c’è più. Il Napoli, teoricamente, può fissare un altro prezzo. In teoria, appunto. Il problema, però, non è la cifra, perché non cambia la richiesta imprescindibile, ovvero gli impegni bancari, le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento che non sono state ancora presentate.