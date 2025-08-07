Ufficiale Che gioia per Conte: al Pallone d'Oro è candidato al premio di allenatore dell'anno!

Un'impresa storica per Antonio Conte, che dopo aver condotto il Napoli a un inaspettato Scudetto nella stagione 2024/25, si è guadagnato un posto tra i candidati al Pallone d'Oro per la categoria "miglior allenatore". Un riconoscimento che premia non solo la vittoria del campionato, ma la capacità di aver trasformato una squadra reduce da un'annata difficile in una macchina perfetta, capace di dominare la Serie A e conquistare il suo quarto titolo.

L'allenatore salentino ha saputo imprimere il suo marchio indelebile, con un gioco non sempre bello ma una mentalità vincente che ha rivitalizzato l'ambiente partenopeo. La sua candidatura è il coronamento di una stagione straordinaria, un premio al suo lavoro meticoloso, alla sua leadership carismatica e alla sua inesauribile passione. Un traguardo che lo pone nell'Olimpo dei tecnici a livello mondiale e conferma, ancora una volta, la sua grandezza.