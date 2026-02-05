Intervento Di Lorenzo, ora i tempi di recupero possono cambiare: i dettagli
I tempi si allungheranno un po’ rispetto alle previsioni di 6-8 settimane per Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli è stato operato ieri per un problema pregresso al piede e dopo lo stop per l’infortunio al ginocchio il difensore azzurro di comune accordo con il club ha deciso di operarsi. Attesa ora per capire quando Di Lorenzo potrà tornare in campo. A quanto pare, però, potrebbero non bastare due mesi per rivederlo al centro della manovra azzurra.
