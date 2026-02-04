Lukaku in crescita: 90' in campo nell'allenamento congiunto con il Giugliano

Lukaku in crescita. Terminato pochi minuti fa l'allenamento congiunto del Napoli di quest'oggi contro il Giugliano, squadra di Serie C scelta per questo confronto a tre giorni dal match di sabato contro il Genoa a Marassi. Indicazioni positive per Conte, come riferito da Sky Sport con l'inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno. L'amichevole si è conclusa 3-1, per il Giugliano rete di Giovanni Vaglica.

"In gol anche i nuovi, Giovane e Alisson Santos, per lui doppietta: hanno segnato entrambi. E c'era anche Lukaku in attacco che è rimasto in campo per tutto il tempo dell'allenamento congiunto per mettere minuti nelle gambe. Il Napoli dunque sta scoprendo un attacco nuovo. Tra gli infortunati, Rrahmani è il più pronto e può tornare già col Genoa. Insomma, indicazioni positive a metà di una settimana lunga come non capitava ormai da più di un mese".