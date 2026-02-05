Napoli-Roma, al via seconda fase di vendita: prezzi e dettagli
La SSC Napoli ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per Napoli-Roma, in programma domenica 15 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. I tagliandi saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 3 febbraio 2026.
Fasi di vendita
FASE 1 – Abbonati Full 25/26 (biglietto extra)
Dal 3 febbraio ore 12:00 al 4 febbraio ore 23:59
Gli abbonati potranno acquistare 1 biglietto extra per un’altra persona in possesso di Fan Stadium Card (solo online).
FASE 2 – Fidelity Card “Fan Stadium Card”
Dal 5 febbraio ore 10:00 al 6 febbraio ore 23:59
Possibilità di acquistare fino a 4 biglietti a prezzo ridotto.
FASE 3 – Membership Premium SSC Napoli
Dal 7 febbraio ore 10:00 all’8 febbraio ore 23:59
Diritto all’acquisto prioritario di 1 biglietto (quota riservata).
FASE 4 – Vendita libera
Dalle ore 12:00 di lunedì 9 febbraio (fino a esaurimento)
Acquisto fino a 4 biglietti anche senza Fidelity Card.
Prezzi
Fasi 1-2-3
Curve inferiori: 35€ / U30 25€
Distinti inferiori: 65€ / U30 45€
Tribuna Posillipo: 125€ / U30 85€
Fase 4
Curve inferiori: 40€ / U30 30€
Distinti inferiori: 80€ / U30 55€
Tribuna Posillipo: 145€ / U30 100€
Disabili e Tribuna Family
Tifosi con disabilità: prenotazioni dal 9 febbraio ore 12:00 (previa registrazione).
Tribuna Family (senza obbligo Fidelity):
Adulti 14€
Under 12 10€
Informazioni utili
Biglietti acquistabili solo sui canali ufficiali.
Cambio utilizzatore non consentito.
Possibili limitazioni territoriali in attesa delle decisioni delle Autorità competenti.
La SSC Napoli invita i tifosi a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio e il Codice di Condotta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro