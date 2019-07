Clamoroso Sky: Napoli su Icardi! Pronti oltre 60mln, ma lui aspetta la Juve. L'Inter ha fretta

Il Napoli è pronto a sferrare l'assalto a Mauro Icardi. L'indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: il club di De Laurentiis è pronto ad accontentare l'Inter con 60mln di euro più bonus, ma anche a ricoprire di milioni il giocatore che però al momento ha come priorità la Juventus prima di valutare altre offerte. La Juve prende tempo, anche perché deve piazzare Higuain che è un esubero, mentre l'Inter vorrebbe subito chiudere col Napoli anche per avere la liquidità per andare ad acquistare Lukaku dallo United.