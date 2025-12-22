Live Conte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."

Il Napoli conquista la sua terza Supercoppa italiana, battendo 2-0 il Bologna in finale. Al termine del match il tecnico azzurro Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dall'All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.05 - Inizia la conferenza stampa.

Questo gruppo le ha dato una gioia dopo averla fatta arrabbiare proprio col Bologna. Questo trofeo può dare un’iniezione di fiducia al gruppo? “Si un mese e mezzo fa avevamo perso 2-0 prima della sosta, sicuramente non era stata una gara positiva per noi. Non tanto nel primo tempo, nel secondo tempo il Bologna voleva di più la vittoria. La sconfitta la accetto, ma faccio più fatica ad accettare se gli altri ci surclassato a livello di voglia e cattiveria. Quello mi fa star male. Loro nel secondo tempo sono stati nettamente superiori. Mi ha fatto un po’ arrabbiare quella partita però assumendomi tutta la responsabilità. Da quella partita a livello di disponibilità di giocatori siamo andati a peggiorare, ma nella difficoltà abbiamo fatto molto bene. Abbiamo affrontato squadre molto forti facendo molto bene, abbiamo accumulato fatica ma poi siamo venuti qui con lo scudetto sulla maglia dimostrando perché lo avevamo. Abbiamo fatto una grande partita col Milan e oggi non parlo di rivincita, ma faccio i complimenti ai ragazzi che trasudavano voglia di vincere e di fare la storia. Faccio i complimenti al Bologna, è una squadra che è cresciuta tantissimo. Grande merito a Italiano, ai loro calciatori e al club. Onore non solo ai vincitori e a chi non ha vinto, a loro vanno i miei più grandi complimenti”.

Messaggio ai tifosi? “Noi viviamo la passione che c’è a Napoli per il calcio, sappiamo che il risultato del Napoli sposta gli umori della città. Se la squadra non vince il nostro tifoso resta a casa, come faccio io. Se si vince esce ed è contento. Condividiamo la gioia col loro perché sappiamo la loro passione. Cercheremo sempre di onorare la maglia, sappiamo che abbiamo un popolo dietro che spinge e loro ci devono sempre stare vicini nei momenti negativi e positivi. Sappiamo che quest’anno sarà difficile, ci vuole equilibrio perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario in un momento difficile. Quest’anno sarà molto difficile per tutti, dobbiamo stare attaccati alle prime posizioni e alla zona Champions".

Tante occasioni sprecate oggi? "Se devo trovare la cosa da migliorare oggi, è che siamo stati poco cinici, creando tante situazioni anche clamorose. Un po' è stato bravo il portiere del Bologna e un po' abbiamo sbagliato noi. Mi sono fatto sentire all'intervallo perché avevamo sprecato troppe occasioni. L'avversario se lo lasci in vita sportivamente parlando può farti male. Ho mantenuto la concentrazione alta, perché avevamo fatto molto bene nel primo tempo, ma dovevamo finirlo con un margine di tranquillità. E anche nel secondo tempo è capitata la stessa cosa. Ma al di là della voglia e tutto, la squadra ha giocato anche un grande calcio. Faccui i complimenti ai ragazzi!".

Sul calcio saudita: "Questo calcio sta diventando attrattivo, ci sono tanti calciatori importanti ed è un calcio che diverte. Anche Simone Inzaghi è arrivato qui. Futuro per me in Saudi League? Al di là dei grandi calciatori, penso che sia importante che arrivino anche grandi allenatori, perché è importante comunque crescere sotto tutti i punti di vista. Non solo nella qualità, i grandi allenatori fanno crescere tatticamente. Questo mi porta a pensare che in poco tempo il livello di questo calcio migliorerà ancora di più. Sai nella vita mai dire mai. Ripeto: questo calcio sta crescendo in maniera esponenziale, quindi in futuro mai dire mai! Per adesso diciamo goodbye e arrivederci!",

23.15 - Termina la conferenza stampa.