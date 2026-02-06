Ultim'ora Sterling-Napoli, Romano fa chiarezza: "C'è una sola verità"

vedi letture

Si continua a parlare di Raheem Sterling in chiave Napoli. Su Youtube ha provato a fare chiarezza il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Raheem Sterling si è proposto più volte, ma le richieste economiche erano alte. È rimasto un nome in lista, mai una priorità. Sterling è aperto a un’esperienza fuori dall’Inghilterra, anche in Italia, ma il Napoli ha fatto altre scelte. Questa è la realtà dei fatti", le sue parole.