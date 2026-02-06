Ultim'ora Mainoo-Napoli, c'era accordo per gennaio! Romano: "E' il vero rimpianto di mercato"

Kobbie Mainoo, centrocampista dello United, si può considerare il vero rimpianto di mercato del Napoli a gennaio. Lo ha detto Fabrizio Romano sul suo canale Youtube.

"Mainoo è un pallino del direttore sportivo Manna, è un giocatore che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità. Per qualità, potenziale, energia e voglia di giocare a calcio. Ha giocato poco nell’ultimo anno, poi nelle ultime tre partite gli è cambiata la vita grazie a un nuovo allenatore. Intorno alla fine di agosto della scorsa estate Mainoo chiede allo United di andare in prestito, lo United chiude le porte e non vuole farlo uscire. Il Napoli però lo cerca subito. Quando Mainoo inizia a bussare alle porte dei club, ce n’erano una decina in fila. Il Napoli lo tenta anche grazie alla storia recente con giocatori arrivati dall’Inghilterra, ma il discorso salta perché lo United non lo lascia partire.

Tra fine novembre e inizio dicembre il Napoli raggiunge un accordo con Mainoo e i suoi procuratori: se fosse arrivato il via libera dello United per l’inverno, Mainoo sarebbe andato al Napoli. Accordo col giocatore, non con il club. Sarebbe stato un prestito secco, senza diritto di riscatto. Lo United non ha mai dato la green light. Poi cambia allenatore, arriva Michael Carrick, che punta forte sui giovani. Tre partite, tre presenze da titolare, Mainoo diventa centrale e l’operazione decade definitivamente. Questo è stato il momento cruciale".