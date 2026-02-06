Ag. Giovane: "Manna me l'ha chiesto a inizio mercato. Napoli sempre veloce"

Giuseppe Riso, procuratore di Lucca e Giovane, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui svela alcuni retroscena relativi all'ultimo mercato. Sul talento ex Verona appena arrivato al Napoli dice: "Giovane al Napoli e Venturino alla Roma sono stati i colpi più complicati da portare a termine, ma alla fi ne ce l’abbiamo fatta. Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere".