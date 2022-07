Dalla Turchia - Scelto Kim per il post-Koulibaly: presto emissari azzurri a Istanbul

Il portale turco Fanatik fa sapere che il Napoli ha scelto Kim Min-Jae come eventuale sostituto del senegalese

Il Napoli è alle prese con la situazione relativa al futuro di Kalidou Koulibaly. Il giocatore pare abbia rifiutato la proposta di rinnovo di De Laurentiis e, dunque, o resterà in scadenza o andrà via in questa sessione di mercato. Il portale turco Fanatik fa sapere che il Napoli ha scelto Kim Min-Jae come eventuale sostituto del senegalese. Presto emissari del club azzurro si recheranno a Istanbul per trattare con il Fenerbahce.

La valutazione - Il gigante coreano ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro e il club turco - si legge - non accetterà cifre inferiori per lasciarlo partire. Il Napoli, invece, tratterà cercando di convincere il Fenerbahçe a ridurre questa cifra o a pagarla in più tranches.