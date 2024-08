Video Ecco Lukaku a Ciampino! Big Rom ora a Villa Stuart per le visite mediche

vedi letture

L'attaccante belga ha atteso tanto di potersi ricongiungere al suo allenatore preferito e questa mattina è volato nella capitale italiana con un jet privato

Ecco Romelu Lukaku. L'attaccante è arrivato a Roma, all'aereporto di Ciampino, per poi dirigersi a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e poi sarà a Napoli a disposizione di Antonio Conte, magari in tempo utile, perché no, per la prossima partita contro il Parma.

L'attaccante belga ha atteso tanto di potersi ricongiungere al suo allenatore preferito e questa mattina è volato nella capitale italiana con un jet privato per sottoporsi alle rituale visite. Ecco le immagini del suo arrivo raccolte dagli inviati di Tuttonapoli e Tuttomercatoweb.

Ore 12.30: Romelu Lukaku è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.