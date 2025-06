Edo DL: "Cittadinanza ADL? E cosa aspettate! Stadio importante, Comune non ce lo dà"

Intervistato da Passionapoli direttamente dalle vacanze a Ischia, il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha parlato della vittoria dello Scudetto e non solo: "Petizione per la cittadinanza onoraria a ADL? Foss' a maronn'. La Madonna fa miracoli, San Gennaro scioglie il sangue, mio padre potrebbe mettere a posto la citta (ride, ndr). Lo stadio... che il Comune ancora non ci vuole dare. Lo stadio è importante per l'aggregazione sociale, il pubblico lo vuole polifunzionale, viverlo tutta la giornata.

Napoli prima del 1500 era già capitale, un qualcosa di unico, Napoli è tornata ad essere considerata unica grazie ai napoletani ed i napoletani nel mondo. Napoli è storia, con lo Scudetto ora c'è ancora più storia. I napoletani vivono per la maglia, lo Scudetto è del popolo napoletano e di chi ha lavorato a questo progetto che deve arrivare ancora più in alto. Il napoletano è sempre lassù, in alto, se non lo vivi non puoi comprenderlo, è sempre da Champions. Cittadinanza ad ADL? E dategliela, cosa aspettate!".