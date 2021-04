Fabian, mega richiesta d'ingaggio per rinnovare: fissata la cifra per la cessione

Tornato sui suoi livelli nelle ultime settimane, Fabian Ruiz potrebbe partire a fine stagione. Il Napoli potrebbe ritrovarsi costretto a cedere lo spagnolo visto che il Napoli - riporta quest'oggi il quotidiano Tuttosport - difficilmente potrà accontentare la richiesta dei suoi agenti Alfaro e Torres di circa 4 milioni netti a stagione più bonus. Una richiesta irricevibile per il Napoli che dovrà ridurre gli ingaggi per limitare le perdite Covid. ADL non intende andare ad un braccio di ferro ed ha fissato intorno ai 50mln di euro la cifra per la cessione, altrimenti si andrà avanti con l'attuale accordo in scadenza 2023 col rischio di avvicinarsi alla scadenza.