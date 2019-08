Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle: Insigne, Dries e Calleti già brillano! Allan e Kou in ritardo di condizione

Meret 5,5 - Male sul colpo di testa di Milenkovic, per il resto un paio di prese e non può che restare a guardare sugli altri gol.

Di Lorenzo 5,5 - Soffre, come tutta la squadra, ma mostra grande carattere nel limite come può Chiesa. Con l'ingresso di Hysaj chiude da esterno alto.

Manolas 6 - Tante chiusure, in una serata in cui è molto sollecitato. Non manca però qualche sbavatura, perdendosi Pezzella che lo grazia nel finale, e con diverse uscite errate palla al piede.

Koulibaly 6 - Chiude con tanti interventi a segno, un paio di salvataggi e tanti tiri ribattuti, ma anche tanti errori, frutto di una condizione precaria e senza gare ufficiali nelle gambe. Chiesa lo salta secco in un paio di occasioni e si perde Milenkovic sull'angolo.

Mario Rui 6 - Non può non soffrire nel primo tempo, come tutta la squadra, ma ha passo per ribaltare l'azione e dà la sensazione di essere tra quelli con maggiore brillantezza, dando ragione alla scelta di Ancelotti (dal 70' Ghoulam 6 - Una ventina di minuti per provare a distendere la falcata e provare ad attivare anche scambi stretti per alleggerire la pressione e far scorrere i minuti)

Allan 5 - Reduce dalla Copa America e solo uno spezzone col Barcellona, è lontano dalla migliore condizione. Soffre l'intensità dei viola, perde tanti contrasti e questo è segno che non è ancora il vero Allan (dal 70' Elmas 6 - Ingresso di personalità, gestendo bene tutti i palloni e paradossalmente dando più equilibrio alla squadra rispetto al brasiliano nonostante caratteristiche diverse)

Zielinski 6 - Un suo tocca porta ad un rigore cervellotico, che forse va oltre anche nelle nuove direttive, soffre qualcosa quando deve rincorrere, ma cresce alla distanza

Callejon 7 - Sembra in difficoltà, spesso anticipato, ma poi dal cilindro pesca un destro all'angolo lontano. All'ennesimo taglio viene servito e serve l'assist per il gol vittoria di Insigne.

Fabian 6 - Fatica nel primo tempo a trovare la posizione e divincolarsi nello stretto e sulla pressione. Meglio nella ripresa, con maggiori spazi, per poi finire la gara da interno per favorire il possesso.

Insigne 7,5 - E' tra i più brillanti fisicamente e trascina i suoi alla vittoria. Freddo dal dischetto, cambiando il solito lato, poi serve l'assist per il gol di Callejon ed ha la forza di stringere e chiudere di testa sull'assist di Callejon per una triangolazione fantastica.

Mertens 7 - Straordinario. Mette il Napoli in partita con un destro all'incrocio, poi semina - spesso da solo - il panico in area e dando la scossa ai suoi. Propizia anche il quarto gol di Insigne con l'apertura per Callejon (dall'84' Hysaj 6 - Ancelotti lo fa entrare a sorpresa per arginare Ribery e lo limita piuttosto bene in un paio di circostanze. Rischia con una trattenuta, ma è il francese ad iniziarla)