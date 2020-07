Gattuso e l'annuncio su Milik

"Milik non ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo di più". Con queste parole Rino Gattuso ha salutato Arek Milik. Ennesima prova deludente da parte dell'attaccante polacco che contro l'Inter non si è praticamente mai visto, è andato nascondendosi dietro i difensori avversari, toccando pochissimi palloni e senza mai tirare in porta. Una prova insufficiente sottolineata anche dallo stesso allenatore del Napoli. La sua è stata una considerazione che può avere conseguenze chiare: salvo sorprese, Milik potrebbe aver giocato contro l'Inter la sua ultima da titolare col Napoli. Non ci sarà sicuramente col Barcellona, possibile panchina anche con la Lazio, quando rientrerà Mertens. D'altronde le ultime gare sono state emblematiche, il mercato lo sta condizionando e le prove sono opache.