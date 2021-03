Gattuso ha già scelto il 'doppio' Napoli: le probabili formazioni per Crotone e Juve

Un Napoli per il Crotone, un altro per la sfida alla Juventus del 7 aprile. Secondo quando si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista delle due gare ravvicinate Rino Gattuso proverà a gestire al meglio le energie per arrivare al top nella decisiva sfida contro i bianconeri.

Secondo il quotidiano, contro il Crotone dovrebbero scendere in campo Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Fabiàn, Politano, Zielinski, Insigne e Osimhen.

Nella sfida contro la Juve dovrebbero esserci gli ingressi di Koulibaly (scontata la squalifica), Hysaj, Demme, Lozano e Mertens per questo undici: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Demme, Fabiàn, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens.