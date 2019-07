Gazzetta - James, ci sono ancora spiragli: per l'Atletico non è una priorità e ADL ha la carta decisiva

Ci sono ancora spiragli per James Rodriguez al Napoli. Lo spiega, nel dettaglio, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Real Madrid chiede 42 milioni, la società azzurra vorrebbe il colombiano in prestito. Il quotidiano scrive: "Trattativa chiusa? Sembrerebbe di sì al momento, ma la pista che porterebbe il colombiano all’Atletico Madrid è lastricata da dubbi e incertezze. Per Simeone è un’opzione, non una primarietà e gioca anch’egli al ribasso. E Adl aspetta, convinto sempre che la preferenza del giocatore a tornare con Ancelotti possa essere la carta decisiva".