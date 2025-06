Gli intoccabili di Conte in difesa e le possibili cessioni in attacco

Antonio Conte e la lista degli intoccabili in difesa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle scelte del tecnico in vista del prossimo mercato: “Nel club degli intoccabili ci stanno Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus, Marianucci, probabilmente Mazzocchi e Spinazzola, non Rafa Marin che ha sempre il Villarreal tra gli estimatori e chissà se ci sarà Rrahmani, che sente richiami arabi ai quali, onestamente, non si riesce a dire di no".

La rosea, parlando invece dell'attacco, scrive di maggiori possibilità di movimenti in uscita: "E poi ci sono anche gli attaccanti in libera uscita: Giovanni Simeone ha corteggiatori ovunque. Giacomo Raspadori ha prezzi da amatori e un contratto da star, poi è ancora un ragazzino di venticinque anni e quindi non è accessibile a chiunque. Ngonge non ha mai trovato lo spazio che pensava di poter rimediare e l’impatto sulle partite non è stato indimenticabile. Ma a 25 anni e con il patrimonio di simpatia guadagnato a Verona, il suo mercato finirà per decollare”.