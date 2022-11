Gazzetta annuncia: "Sprint per Samardzic, il Napoli vuole chiudere subito! La cifra dell'affare"

Contatti vivi tra il Napoli e Lazar Samardzic, talento dell’Udinese e dell’Under 21 tedesca

Contatti vivi tra il Napoli e Lazar Samardzic , talento dell’Udinese e dell’Under 21 tedesca. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Samardzic ha un contratto lungo con il club friulano (scadenza 2026) e quella dei Pozzo è da sempre una bottega cara, ma ormai è chiaro che si tratta dell’ennesimo gioiello destinato a lasciare la maglia bianconera per approdare in una big del nostro calcio.

Il quotidiano aggiunge: "Gennaio è vicino, può essere il momento giusto per affondare il colpo ovviamente in prospettiva dell’estate 2023. L’Udinese non ha ancora fissato un prezzo ma Samardzic oggi vale circa 25 milioni e domani chissà".