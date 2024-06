Gazzetta - Effetto Conte: Lukaku felicissimo di ritrovarlo e Dovbyk per lui rinuncia alla Champions

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’effetto Conte ha già contagiato Napoli e si vede pure sul mercato

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’effetto Conte ha già contagiato Napoli e si vede pure sul mercato. L’assenza dall’Europa poteva essere un limite e invece sono tanti i giocatori pronti a un anno senza Champions pur di scrivere la prima pagina del nuovo capitolo Napoli.

Lukaku sarebbe felicissimo di raggiungere il suo ex tecnico, quello da poco descritto come «il miglior avuto in carriera», ma anche Artem Dovbyk rinuncerebbe alla Champions con il Girona per un ruolo da protagonista a Napoli. Conte è garanzia di successo e di progetto vincente, ma nulla è scontato.