Gazzetta - Newcastle su Osimhen! Intermediari a lavoro, ma ADL spara alto

La Premier League piomba su Victor Osimhen. Il Newcastle è interessato al nigeriano. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport specificando però che la cifra da cui parte De Laurentiis come valutazione è di 70 milioni: "Intermediari e agenti sono già all’opera. Il Newcastle, club che ha una nuova e potentissima proprietà araba, dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic, cerca un centravanti attorno al quale rilanciare la squadra e guarda proprio al nigeriano del Napoli. Ricordiamo che quando nell’estate del 2020 il club azzurro chiuse l’operazione con il Lilla, in ballo c’era anche il Liverpool che però non ritenne il classe 1998 africano ancora maturo per un club di vertice in Premier. Oggi la valutazione potrebbe essere diversa e occorrerà capire come si arriverà alla prossima estate quando si sposteranno diversi centravanti".