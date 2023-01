Gazzetta - Zielinski può andare alla Juve! Rinnovo col Napoli difficile e ci pensano i bianconeri, i dettagli

Come Higuain e Milik nel recente passato, anche Piotr Zielinski potrebbe trasferirsi dal Napoli alla Juventus

Come Higuain e Milik nel recente passato, anche Piotr Zielinski potrebbe trasferirsi dal Napoli alla Juventus. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il rinnovo di contratto è complicato e quindi si fa avanti la Juventus che in estate potrebbe perdere Rabiot e ha bisogno di un valido sostituto: "È chiaro, però, che De Laurentiis, un po’ come successo per Koulibaly in estate, nel caso decidesse di vendere il polacco, come prima opzione valuterebbe una cessione all’estero" aggiunge il quotidiano.