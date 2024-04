Rai - Accordo con Conte! Pronto contratto triennale e dettata linea sul mercato: i dettagli

'è l'accordo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis e adesso l'allenatore salentino sembrerebbe a un passo dal Napoli.

C'è l'accordo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis e adesso l'allenatore salentino sembrerebbe a un passo dal Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, nel corso del telegiornale sportivo dell'emittente di Stato: "Antonio Conte ha rotto gli indugi ed è pronto a firmare per il Napoli. E' certo di essere l'uomo giusto per rilanciare i campioni d'Italia. Ora la palla passa a De Laurentiis, che in questi mesi ha valutato anche Gasperini e Pioli e ha messo in stand-by Italiano, in attesa del salentino.

Cosa manca per l'annuncio? Il patron campano e l'ex c.t. hanno definito tutti i dettagli economici. Progetto triennale e cifre blu, per un sodalizio storicamente attento ai conti, ma con una piazza in fermento, delusa e scioccata per questa stagione, il presidente sa che non può permettersi più mezze figure o tecnici da rilanciare. Conte è il rottamatore per esperienza, sa ripartire e ricostruire dalle macerie. Sul mercato ha già esternato e dettato la linea: pochi acquisti, ma mirati, basta scommesse. Rosa eccelsa per Conte, che va solo rilanciata mentalmente.

Tutto chiaro e definito, a patto che De Laurentiis rispetti il lavoro del tecnico, evitando sgradite invasioni di campo. La parte tecnica dovrà essere totalmente dal nuovo allenatore, c'è bisogno di rispetto assoluto per le rispettive competenze. Pochi giorni e sapremo se De Laurentiis sarà pronto a consegnargli le chiavi azzurre. Juventus e Milan l'hanno snobbato, un motivo in più per gustarsi l'attesa rivincita".