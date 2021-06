Repubblica non ha dubbi: Insigne a vita col Napoli, è la volontà di tutte le parti

Non c'è alcun allarmismo per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, l'entourage del capitano e De Laurentiis si sono dati appuntamento al termine degli Europei e la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Lorenzo intende chiudere la carriera in azzurro ed il Napoli non ci pensa proprio a rinunciare al proprio capitano proprio dopo la sua stagione migliore. L'intenzione è di non creare un tormentone, ma la trattativa sarà approfondita perché dovranno essere trovati gli accordi su ogni dettaglio.